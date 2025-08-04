Популярний блогер та боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) вирішив боротися з тими, хто звинувачує його у підтасованих боях.

Пол найняв адвоката Алекса Спіро для розгляду та протидії різним неправдивим та шкідливим заявам, повідомляє Daily Mail.

Команда Усика працює над наступним боєм українця – відомий ймовірний суперник

Спіро представляє інтереси деяких відомих особистостей, зокрема Ілона Маска, Jay-Z, Алека Болдвіна та інших. Адвокат відомий тим, що агресивно захищає репутацію своїх клієнтів, а його послуги коштують близько 3000 доларів на годину.

"Мене найняли для захисту інтересів містера Пола та подання юридичних позовів за шкоду, якої він зазнав. Якщо хтось використовує свій публічний майданчик, аби поширювати неправду, що шкодить йому та боксу – це матиме наслідки", – сказав Спайро.

Одним із найгучніших критиків Джейка Пола є британський телеведучий Пірс Морган, який поставив під сумнів легітимність перемог Пола.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку американський блогер здолав екс-чемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. У 2024 році Джейк Пол переміг за очками легенду боксу Майка Тайсона. Раніше в команді Пола заявили про намір організувати бій проти Олександра Усика за правилами ММА.

Джейк Пол на весь світ продемонстрував монету бригади ЗСУ, висловивши повагу Україні та Усику