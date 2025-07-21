Джейк Пол на весь світ продемонстрував монету бригади ЗСУ, висловивши повагу Україні та Усику
Одіозний боксер та блогер Джейк Пол відзначився благородним вчинком після поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.
Після того як було оголошено про перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, на ринг вийшов американський блогер та боксер Джейк Пол, який на камеру показав монету 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Усик отримав виклик від Джейка Пола на бій за правилами ММА – відома відповідь українця, блогера знищують за пропозицію
Окрім цього, Пол висловив свою повагу як українському хевівейту, так і народу України: "Він змусив замовкнути всіх. Він – один із найвидатніших за всю історію. Безмежна повага до нього і до українського народу!"
Зауважимо, що після цього Джейк Пол викликав Олександра Усика на бій за правилами ММА. Українець же став дворазовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, перемігши Даніеля Дюбуа нокаутом у 5 раунді.
Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону