Після того як було оголошено про перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, на ринг вийшов американський блогер та боксер Джейк Пол, який на камеру показав монету 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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Окрім цього, Пол висловив свою повагу як українському хевівейту, так і народу України: "Він змусив замовкнути всіх. Він – один із найвидатніших за всю історію. Безмежна повага до нього і до українського народу!"

Зауважимо, що після цього Джейк Пол викликав Олександра Усика на бій за правилами ММА. Українець же став дворазовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, перемігши Даніеля Дюбуа нокаутом у 5 раунді.

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