Пол отримав дозвіл на бій за титул чемпіона світу, повідомляє Boxing Scene. Втім, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що спочатку американець має перемогти суперника, який входить до топ-15 рейтингу важкої ваги.

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Світові боксерські організації високо оцінили, яку Пол привернув до цього виду спорту, проте Сулейман уточнив, що шоумену потрібно перестати битися з боксерами, які давно завершили кар'єру та вийти на амбітного бійця. Однак невідомо чи сам Джейк зацікавлений у такому поєдинку, менеджер Пола Накіса Бідарян на запитання чи прагне його підопічний бою з серйозним суперником відповів "без коментарів".

Нагадаємо, востаннє Джейк Пол виходив на ринг 29 червня, тоді він переміг колишнього чемпіона світу з Мексики Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Після перемоги над Чавесом Всесвітня боксерська асоціація (WBA) поставила Джейка на 14-му місце у своєму рейтингу боксерів.

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