Український боксер Олександр Усик виграв у Даніеля Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді. Це була друга зустріч боксерів на рингу. Вперше у серпні 2023 року Усик відправив Дюбуа у технічний нокаут у дев’ятому раунді.

За перемогу у реваншу Усик, за даними Essentially Sports, отримав гарантовані 132,8 мільйона доларів. Однак це не загальна сума заробітку українця. Вона склала близько 203 мільйонів доларів завдяки додатковим виплатам, а саме відсоткам за платні трансляції. Це рекордний загальний гонорар Усика у кар'єрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик вперше у кар’єрі став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону у травні 2024 року, коли виграв перший бій у британця Тайсона Ф’юрі.

