Дюплантіс знову творить історію: світовий рекорд і третє "золото" на чемпіонаті світу – відео божевільного стрибка
Швед Арман Дюплантіс став триразовим чемпіоном світу зі стрибків з жердиною, оновивши власний світовий рекорд.
ЧС-2025 з легкої атлетики. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
1. Арман Дюплантіс (Швеція) — 6.30 м (світовий рекорд)
2. Еммануїл Караліс (Греція) — 6.10 м
3. Кертіс Маршалл (Австралія) — 6.00 м
Фінал чоловічих стрибків з жердиною на чемпіонаті світу-2025 у Токіо подарував вболівальникам справжнє шоу. Світовий рекордсмен та чинний чемпіон Арман Дюплантіс підтвердив свій статус найкращого, здобувши третє поспіль "золото" світової першості й побивши світовий рекорд.
У боротьбі за медалі у секторі зійшлися 12 легкоатлетів, серед яких американський олімпійський призер Сем Кендрікс, грек Еммануїл Караліс, австралієць Кертіс Маршалл та легендарний француз Рено Лавіллені.
На позначці 6.00 м у боротьбі залишилися лише троє — Дюплантіс, Караліс і Маршалл. Вирішальною стала планка 6.10 м, яку швед подолав із першої спроби, залишивши Караліса на другій позиції. Маршалл виборов "бронзу".
Забезпечивши собі титул, Дюплантіс пішов на штурм світового рекорду — 6.30 м. З третьої спроби він злетів вище планки й переписав історію стрибків з жердиною.
Дюплантіс став другим в історії після Сергія Бубки, хто здобув три титули чемпіона світу у стрибках з жердиною.
