Швед Арман Дюплантіс став триразовим чемпіоном світу зі стрибків з жердиною, оновивши власний світовий рекорд.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал

1. Арман Дюплантіс (Швеція) — 6.30 м (світовий рекорд)

2. Еммануїл Караліс (Греція) — 6.10 м

3. Кертіс Маршалл (Австралія) — 6.00 м

ЧС-2025 з легкої атлетики: переможець марафону визначився фотофінішем — все вирішили 0,03 секунди

Фінал чоловічих стрибків з жердиною на чемпіонаті світу-2025 у Токіо подарував вболівальникам справжнє шоу. Світовий рекордсмен та чинний чемпіон Арман Дюплантіс підтвердив свій статус найкращого, здобувши третє поспіль "золото" світової першості й побивши світовий рекорд.

У боротьбі за медалі у секторі зійшлися 12 легкоатлетів, серед яких американський олімпійський призер Сем Кендрікс, грек Еммануїл Караліс, австралієць Кертіс Маршалл та легендарний француз Рено Лавіллені.

На позначці 6.00 м у боротьбі залишилися лише троє — Дюплантіс, Караліс і Маршалл. Вирішальною стала планка 6.10 м, яку швед подолав із першої спроби, залишивши Караліса на другій позиції. Маршалл виборов "бронзу".

Забезпечивши собі титул, Дюплантіс пішов на штурм світового рекорду — 6.30 м. З третьої спроби він злетів вище планки й переписав історію стрибків з жердиною.

Дюплантіс став другим в історії після Сергія Бубки, хто здобув три титули чемпіона світу у стрибках з жердиною.

DIRECTO A LA ESTRATOSFERA



Duplantis bate su récord mundial por 14º vez y se convierte en el primer ser humano en alcanzar la barrera de los 6,30m



No eres de este MONDO, Armand #WCHTokyo25 pic.twitter.com/5ZpKsOc2Jh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 15, 2025

Українські стрибунки з жердиною драматично вилетіли з ЧС-2025