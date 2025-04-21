В Іспанії відбулось нагородження найкращих у 5 категоріях.

Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс став "Спортсменом року" за версією Laureus World Sports Awards-2025. Урочиста церемонія вручення нагород відбулась у понеділок, 21 квітня, в Мадриді.

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25-річний спортсмен у боротьбі за це звання випередив:

– іспанця Карлоса Алькараса (теніс, чотириразовий чемпіон турнірів Великого шолома, третя ракетка світу);

– нідерландця Макса Ферстаппена (автоспорт, чотириразовий чемпіон Формули-1);

– француза Леона Маршана (плавання, чотириразовий чемпіон Олімпіади-2024);

– словенця Тадея Погачара (велоспорт, триразовий чемпіон багатоденки "Тур де Франс").

Згідно з регламентом, шорт-листи номінацій формуються шляхом голосування понад 1000 спортивних ЗМІ з 70 країн світу. Після цього Всесвітня спортивна академія Laureus обирає переможців цих шорт-листів.

Нагадаємо, Дюплантіс – дворазовий олімпійський чемпіон (2020 та 2024), дворазовий чемпіон світу (2022 та 2023), триразовий чемпіон світу в приміщенні (2022, 2024 та 2025), триразовий чемпіон Європи (2018, 202) 2021 року. Рекордсмен світу у приміщенні (6,27 м, 28 лютого 2025 р.). Володар олімпійського рекорду – 6,25 м.