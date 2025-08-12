Шведсько-американський стрибун з жердиною Арман "Мондо" Дюплантіс знову приголомшив світ.

Арман "Мондо" Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у чоловічих стрибках з жердиною, підкоривши висоту 6,29 м з другої спроби.

Минулий рекорд належав також шведсько-американському стрибуну. Його він встановив на змаганнях Діамантової ліги в Стокгольмі, взявши висоту у 6,28 м.

Арман "Мондо" Дюплантіс втринадцяте оновлює світовий рекорд у чоловічих стрибках з жердиною – і робить це втретє у 2025 році.

Нагадаємо, що 25-річний стрибун здобув низку нагород, враховуючи золото на Олімпіаді в Парижі.

