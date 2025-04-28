"Як мав завершитись перший бій між мною та Усиком? 100%, коли він впав. Коли я переглядаю той момент, бій точно мав закінчитися тоді. Але це була політика, це було все те, що відбувалося з війною (в Україні – прим.) і всім іншим.

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Тому цього разу я не збираюся залишити каменя на камені. Я не залишу шансів для якихось питань чи чогось подібного. Я хочу прибити його до канвасу, і зробити все як слід цього разу", – заявив Дюбуа в коментарі BoxNation.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року – тоді Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді. У 5 раунді Даніель відправив українця на канвас ударом нижче пояса, хоча команда британця запевняла, що удар був легальним. Після цього Усик провів два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі, а Даніель боксував проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа, перемігши усіх нокаутом.

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