– Хочу повернутися до Польщі, до першого бою. Розкажи про той удар в корпус. На мою думку, він був цілком нормальним. Що думаєш ти?

– Я думаю, що влучив. Точно влучив. Ми довго працювали над цим ударом в таборі, тому тому я його виконав так. У мене є відчуття, що мене пограбували. Вкрали перемогу.

Дюбуа виступив із зухвалою погрозою на адресу Усика перед реваншем: "Мені не терпиться"

– В Усика є слабкість до ударів по корпусу? Я чув це від багатьох людей. Він досі непереможний, але чи є така слабкість?

– Можливо, є. Здається, він кілька разів падав від ударів по корпусу. Тож така слабкість точно є. Цього разу я збираюся віддати все, щоб точно звалити його.

– У мене є теорія щодо першого бою. Гадаю, що Усик грався зі суддею, поєдинок був близько до його дому. Думаю, що він отримав серйозну шкоду від того удару, але використав свій досвід, що, вочевидь, для нього було правильним рішенням. Думаєш, якби суддя почав відлік, то Усик не оговтався б?

– Мабуть, зараз вже не час про це говорити... Я маю виправити це, знаєш, забути про цю суперечку, розбити старі декорації. Саме на цьому я зараз зосереджений.

– Чи було приємно, коли ти влучив?

– Завжди приємно, коли влучаєш хорошим ударом. Ми довго відпрацьовували це у спортзалі, у мене вийшло. Тож, на мою думку, це був нокаут, – резюмував Дюбуа в коментарі DAZN.

Нагадаємо, реванш Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона запланований на 19 липня в Лондоні. У серпні 2023 року перший поєдинок боксерів завершився достроковою перемогою українця в дев'ятому раунді.