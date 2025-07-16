Чинний чемпіон світу за версією IBF Дюбуа (22-2, 21 КО) не має сумнівів в тому, що він прогресує та на сьогодні має все, аби вірити у свою перемогу над об’єднаним чемпіоном хевівейту.

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– Останнім часом ти в чудовій формі. Чим це пояснюєш?

– Голодом і бажанням. Ти ж боєць, ти хочеш стати найкращим. Це, а також команда, яка мене оточує – мій батько і найближче оточення – підтримувала мене, і ось я тут.

– Дивишся на той перший бій і думаєш: "Тепер я зовсім інша людина"?

– Так. Я пройшов через це. Я відродився і відчуваю себе новим бійцем, готовим до поєдинку з будь-ким у світі, – розповів Дюбуа у коментарі DAZN.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у Лондоні на Вемблі 19 липня. У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у дев’ятому раунді.

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