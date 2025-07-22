Даніель Дюбуа явно був зосереджений не на максимум у день реваншу проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона надважкої ваги.

Стен Дюбуа, батько 27-річного британця вирішив організувати вечірку за кілька годин до найважливішого поєдинку в кар'єрі сина, інформує Mirror. На неї запросили близько 70 людей, які слухали гучну музику і розпивали напої.

"Не сказав би, що Дюбуа розбили – він просто двічі впав у нокдаун": промоутер британця озвучив своє бачення бою з Усиком

У мережу потрапило відео, яке підтверджує, що Дюбуа-молодший також був на вечірці. Щоправда, Даніель не знав майже нікого з присутніх. Потім у нього виникли проблеми з поїздкою на Вемблі, оскільки акредитовані машини були зайняті гостями.

Стен сам відвіз сина на стадіон, але там виникла нова халепа – деякі гості намагалися пробратися на арену без квитків. У цій колотнечі Дюбуа втратив ще більше часу і прибув до роздягальні лише за 80 хвилин до запланованого виходу на ринг. Натомість Усик вже понад годину був на Вемблі та налаштовувався.

Можливо, це стало додатковим фактором впевненої перемоги українця. Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді і повернув собі звання абсолютного чемпіона хевівейту.

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday



He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk pic.twitter.com/16An5zM7pg — Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2025

Дюбуа дав відвертий коментар після побиття від Усика: "Я ще повернусь"