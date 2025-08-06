Даніель Дюбуа потрапив під заборону після поразки 19 липня на Вемблі.

Екс-чемпіон світу за версією IBF у надважкому дивізіоні втратив можливість не лише виходити на ринг, а й тренуватися після того, як 19 липня у Лондоні на Вемблі програв нокаутом українцю Олександру Усику у п’ятому раунді бою за абсолют.

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Рішенням Британської боксерської ради Дюбуа отримав відсторонення до 2 вересня, повідомляє BoxRec. Даніель потрапив під заборону з медичних причин.

Натомість Усик після бою із Дюбуа якихось подібних обмежень не отримав.

Нагадаємо, Олександр Усик, перемігши Даніеля Дюбуа, вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Раніше він був абсолютом у важкій вазі, після чого перейшов у хевівейт.

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