Даніель Дюбуа припинив співпрацю з тренером Доном Чарльзом та його помічниками.

Екс-чемпіон світу в надважкому дивізіоні за версією IBF Даніель Дюбуа повідомив, що змінює наставника, і подякував Дону Чарльзу за роботу.

Тренер Дюбуа пішов з команди британця після поразки від Усика

"Я хочу скористатися цією миттю, щоб подякувати Дону Чарльзу та його команді за весь час, зусилля та наполегливу працю, які вони вклали в мене протягом останніх 18 місяців. Я щиро вдячний за все.

Разом із тим я відчуваю, що настав час для змін, нового підходу до наступного етапу моєї кар’єри, адже я рухаюся вперед, щоб стати дворазовим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Незабаром я зроблю додаткову заяву щодо нової структури моєї команди", – написав Дюбуа в Instagram.

19 липня Дюбуа у Лондоні програв нокаутом у п’ятому раунді українцю Олександру Усику, втративши пояс IBF та шанс стати абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону.

Усик на роздоріжжі після нокауту Дюбуа – що далі?