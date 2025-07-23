Дон Чарльз, який готував Даніеля Дюбуа до бою з Олександром Усиком, розповів про подальші плани свого підопічного.

"Я говорив з Даніелем. Він вирішив поки взяти паузу у боксі.

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Після паузи ми зустрінемося з промоутером Френком Ворреном і вирішимо, що буде далі. На стороні Даніеля зараз його вік, йому всього 27 років", – цитує Чарльза Boxing Scene.

Нагадаємо, попри погрози й бравурні заяви стати новим лідером надважкого дивізіону Дюбуа зумів протриматись проти Усика у бою-реванші лише 5 раундів, двічі опиняючись на ринзі після ударів українця. Як наслідок, Олександр втретє став абсолютним чемпіоном світу.

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