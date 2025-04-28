Підготовка до бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа вже розпочалась – боксери провели битву поглядів на Вемблі.

Дюбуа та Усик зустрілись на Вемблі – боксери провели битву поглядів на легендарному стадіоні.

Команда Усика офіційно оголосила дату реваншу з Дюбуа

Не обійшлось без скандалу: британець двома руками штовхнув українця, намагаючись спровокувати Олександра. Сутичка так і не розгорілась, оскільки боксерів одразу підбігли рознімати.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року – тоді Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді. У 5 раунді Даніель відправив українця на канвас ударом нижче пояса, хоча команда британця запевняла, що удар був легальним. Після цього Усик провів два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі, а Даніель боксував проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа, перемігши усіх нокаутом.

Усик відреагував на реванш з Дюбуа за право стати абсолютним чемпіоном, зробивши погрозу британцю