Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився очікуваннями від поєдинку з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

– Складається враження, що твою хорошу роботу в першому бою з Усиком затьмарив скандал. До того моменту ти виглядав добре. Ти відчуваєш, що реакція була несправедливою?

– Так. Але після того я провів ще 3 поєдинки. І навіть той тренувальний табір дав мені багато для наступних боїв. Я став кращим, витривалішим, більш підготовленим. Я – краще версія себе, справжній боєць. І я готовий до війни.

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– Думаю, люди побачили зміни під час твоїх боїв з Хрговічем, Міллером, Джошуа, твійшлях вражає. Ти відчуваєш, що цього разу шанс виграти більший?

– Так. Цього разу все буде інакше. Ті, хто думають, що все буде як раніше, будуть шоковані – навіть команда Усика. Я краще знаю себе, більше довіряю собі як бійцю. Я не можу дочекатися.

– Чи згоден ти, що Дюбуа сьогодні – зовсім інший боєць, ніж 3-4 роки тому?

– Безперечно.

– Що саме змінилося?

– Дорослішання. Ми всі маємо колись подорослішати, чи не так? Це шлях від хлопчика до чоловіка. Від утроби до могили, як то кажуть.

– Що цього разу буде інакше?

– Я виграю.

– Нокаутом?

– Як вийде, так вийде. Будь-яким чином.

– Якщо ти переможеш Усика, рахунок буде 1:1. Захочеш трилогію чи битися з Паркером?

– Що завгодно. Якщо в контракті буде реванш – добре. Не знаю, що вирішать, але я зроблю свою справу – як боєць, як солдат. Вийду та здобуду перемогу, – сказав Дюбуа для DAZN Boxing.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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