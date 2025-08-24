"Я таке зробив перед боєм з Джошуа і це спрацювало. Навіть не хочу це згадувати, але скажу, що це не була причина поразки. Зараз я бачу, які речі в тому бою я міг би зробити краще. Зараз у мене новий початок, настав час щось змінити й стати ще кращим.

Тепер я повинен змінитися і все зробити правильно. Я вийшов проти одного з найкращих боксерів світу, ще й шульги. Так, я міг би виступити краще, але іноді таке трапляється. Я не почуваюся пригніченим чи переможеним, мені просто потрібно навчитися чогось нового і вдосконалитися", – сказав Дюбуа в інтерв’ю YouTube-каналу talkSPORT Boxing.