"Психологічна війна, чи не так? Так, це Усик, він завжди у цьому. Я думаю, що загалом він нудний хлопець. Він просто сидітиме вдома і молотиме нісенітницю. Його потрібно просто перемогти на рингу. Це все психологія. Коли вони відчують справжній біль і запал, тоді ви зможете прорватися через це. Сила Божа на вашому боці, ви зможете зробити все.

Дюбуа штовхнув Усика на битві поглядів – відео сутички на Вемблі

Я не думаю, що Усик зможе витримати біль чи жар, які я маю намір принести. Я просто вийду і переможу. Ось і весь план гри. Перемога, очки, нокаут – що завгодно. Перемога.

Чому я штовхнув його на дуелі поглядів? Це одна з таких речей, якщо ви злитесь або щось таке. Таке просто відбувається в боксі. Так, це просто відбувається. Я хочу добряче дістати його своїми руками 19 липня і показати всім.

У бійці завжди буде напруга. Це не просто стара ненависть. Це має бути розумно, але водночас з напругою. Я не перестараюсь. Просто так, ми боремося, щоб виправити минуле, прояснити протиріччя", – наводить слова Дюбуа Boxing Scene.

"Я починаю вболівати за Дюбуа": чемпіон світу з боксу розізлився на Усика