Дюбуа пояснив, чому звільнив тренера після другої поразки від Усика – його може замінити наставник Джошуа
Даніель Дюбуа розповів про причини звільнення Дона Чарльза та прокоментував інформацію про призначення Тоні Сімса.
"Дон Чарльз був чудовим тренером для мене, ми разом здобули титул чемпіона світу. Але я просто думаю про власне майбутнє, про те, в чому можу стати кращим. Так, це було виключно моє рішення.
Дюбуа ухвалив несподіване рішення щодо своєї команди після нокауту від Усика – є амбітна мета
Я готовий віддати все, що залишилося на цьому рівні моєїкар'єри. Я хочу стати дворазовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Це моя ціль. Я готовий зробити все, щоб цього досягти.
Чи стане Тоні Сімс моїм новим тренером? Зараз я поки не можу про це говорити. Спочатку мені потрібно все обговорити з моєю командою, якою буде структура та все інше. Проте незабаром точно буде офіційне оголошення щодо цього", – заявив Даніель Дюбуа в коментарі для talkSPORT Boxing.
Нагадаємо, що Тоні Сімс раніше був тренером Ентоні Джошуа. Окрім Дона Чарльза команду Дюбуа покинув також Кіран Фаррелл.
Тренер Дюбуа пішов з команди британця після поразки від Усика