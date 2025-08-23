"Дон Чарльз був чудовим тренером для мене, ми разом здобули титул чемпіона світу. Але я просто думаю про власне майбутнє, про те, в чому можу стати кращим. Так, це було виключно моє рішення.

Я готовий віддати все, що залишилося на цьому рівні моєїкар'єри. Я хочу стати дворазовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Це моя ціль. Я готовий зробити все, щоб цього досягти.

Чи стане Тоні Сімс моїм новим тренером? Зараз я поки не можу про це говорити. Спочатку мені потрібно все обговорити з моєю командою, якою буде структура та все інше. Проте незабаром точно буде офіційне оголошення щодо цього", – заявив Даніель Дюбуа в коментарі для talkSPORT Boxing.

Нагадаємо, що Тоні Сімс раніше був тренером Ентоні Джошуа. Окрім Дона Чарльза команду Дюбуа покинув також Кіран Фаррелл.

