"Ці українці, вони завжди працюють з його свідомістю та розумом. Мені потрібно просто бути у формі фізично та духовно. Цього буде достатньо для перемоги.

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Уся справа в його іграх розуму. На мою думку, Усик загалом нудний хлопець, який вдома займається оцими всіма справами. Треба просто його перебоксувати", – цитує Дюбуа ESPN.

Нагадаємо, у 2023 році Дюбуа програв нокаутом Усику в 9 раунді. Реванш між боксерами відбудеться 19 липня 2025 року в Лондоні на стадіоні Вемблі.

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