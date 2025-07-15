"Реванш проти Усика – це точно найважливіший бій у моєму житті. Дивно, але складається враження, ніби все відбувається "під ковдрою". Немає ажіотажу, на який я сподівався від об’єднавчого бою. Хоча, можливо, все зміниться в день поєдинку.

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Здається, кожен мій бій супроводжується якимось дивним настроєм. Не можу зрозуміти, чому так. Ентоні Джошуа теж не особливо займався трештоком. Але кожен його бій – це аншлаг і суцільне шоу. А з моїми поєдинками завжди щось незрозуміле.

Я не хочу згадувати бій проти Усика у 2023 році, бо тоді я не був у своїй найкращій формі. Я зробив лише один хороший удар за матч. Це просто спогад, а я людина майбутнього. Я маю закріпити свій авторитет у найсильнішому дивізіоні боксу. Ви побачите різницю в моїй формі вже 19 липня", – цитує заяву Даніеля Дюбуа The Guardian.

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