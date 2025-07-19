Стадіон Тарчинскі Арена Вроцлав, або ж Міський стадіон Вроцлава, 26 серпня 2023 року став місцем проведення першого поєдинку українського боксера Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Вони розіграли чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO в надважкому дивізіоні. Українець напередодні бою мав у своєму активі 20 перемог у 20 поєдинках, а британець міг хизуватися 19 виграшними поєдинками при одній поразці.

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Бій, як відомо, завершився достроково – у дев’ятому раунді Усик переміг технічним нокаутом, що викликало різке невдоволення у таборі Дюбуа. Втім, далі протестів на словах представники Даніеля не пішли, а ось життя розвело боксерів по різні боки. Як виявилося, сталось це для того, щоб за 22 місяці доля знову звела їх на ринзі. Яким був цей період у Дюбуа, що разом зі своїми промоутерами марить чемпіонськими регаліями?

Британець після поразки від Усика довгу паузу на відпочинок не взяв. Уже 22 грудня, тобто за чотири місяці, він повернувся на ринг та провів бій проти непереможного на той момент 35-річного американця Джарелла Міллера. Цей поєдинок відбувся в андеркарті шоу, яке очолював бій Ентоні Джошуа – Отто Валлін. До слова, головний поєдинок завершився достроково після п’ятого раунду – Валлін відмовився від подальшої боротьби та визнав себе переможеним. Достроково завершився і бій за участі Дюбуа – рефері зупинив поєдинок за 10 секунд до завершення останнього раунду та визнав Даніеля переможцем.

Міллер був важчим за Дюбуа на 45 кілограмів, тому намагався брати своє винятково силою. Даніель був вимушений активно рухатися на ногах та постійно працювати джебами, аби не вскочити у силову боротьбу, яка була невигідною. Йому все вдалося, а на завершальні раунди у нього знайшлося трішки більше сил, ніж у суперника. Це стало ключовим фактором перемоги британця.

Менше ніж за півроку після перемоги над Міллером перед Дюбуа постала реальна перспектива стати чемпіоном світу за версією IBF. На той момент поясом володів Олександр Усик, але Міжнародна боксерська організація вимагала від нього захисту титулу у бою з прямим претендентом за її версією. У IBF не хотіли нічого чути про реванш Усика з Тайсоном Ф’юрі.

Як наслідок, першого червня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), в андеркарті поєдинку Деонтея Вайлдера та Чжана Чжилея, на ринзі зустрілися Дюбуа та Філіп Хрговіч – претенденти на пояс тимчасового чемпіона IBF у хевівейті. Переможцем бою вийшов британець. Він у дебюті міг зазнати фіаско, бо представник Хорватії був занадто активним, мобільно пресингував, але переможну крапку поставили не зміг. З часом Даніель ініціативу перехопив та довів справу до своєї перемоги технічним нокаутом у восьмому раунді.

Пояс тимчасового чемпіона IBF дуже швидко перетворився у Дюбуа на повноцінний титул. Але сталося це не на рингу, а, так би мовити, на паперах, що можна було спрогнозувати – Усик звільнив чемпіонський пояс і той перейшов до Даніеля. Довго тішитися своїм новим офіційним статусом Дюбуа не довелося, бо на нього дуже швидко з’явився претендент – ще один британець Ентоні Джошуа. Колись він мав купу чемпіонських поясів, але програв їх усіх Ф’юрі, після чого жив надією на якийсь шматок чемпіонського "пирога". І тут виник такий шанс – не скористатися ним було неможливо.

Бій Дюбуа – Джошуа призначили на 21 вересня 2024 року у Лондоні (Вемблі). Для британських прихильників боксу то була справжня топова подія, адже вони отримали можливість побачити поєдинок двох земляків. Фаворитом був Ентоні, а Даніелю відводилася роль статиста. Багато хто вже бачив пояс IBF у Джошуа та, ймовірно, будував плани на його майбутній бій за решту чемпіонських титулів. Дюбуа всі ці плани сплутав.

Він одразу пішов в атаку та вже у першому раунді відправив суперника у нокдаун. Після такого початку Даніель продовжив тиснути та у третьому раунді знову відзначився нокдауном. Варто зауважити, що у третьому раунді Дюбуа отримав від рефері попередження за... випадковий удар у район пояса (згадуєте перший бій Усика з Дюбуа?!). У четвертому раунді Джошуа, який вже остаточно "поплив", опинився у важкому нокауті, що дозволило Дюбуа зробити епічний апсет.

Таким чином, в активі Даніеля Дюбуа на сьогодні після сенсаційної перемоги над Джошуа є 22 перемоги (21 – нокаутом) та дві поразки у професійній кар’єрі. Загалом він провів 24 поєдинки.

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