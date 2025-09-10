Френк Воррен, промоутер екс-чемпіона світу в надважкому дивізіоні за версією IBF Даніеля Дюбуа, розповів, що його клієнт не захотів проводити бій із новозеландцем Джозефом Паркером.

"Ми хотіли влаштувати бій між ним і Джозефом Паркером. Ми запропонували Даніелю бій, але він травмований. Тому сумніваюся, що він поб'ється ще раз цього року. Ймовірно, він повернеться на ринг у січні або лютому наступного року", – цитує Воррена talkSPORT.

Як відомо, 19 липня в Лондоні на Вемблі Дюбуа програв нокаутом у п'ятому раунді Олександру Усику та втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу – цей статус отримав український боксер.

