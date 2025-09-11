Промоутер Френк Воррен пояснив, чому Даніель Дюбуа не вийшов в ринг з Джозефом Паркером.

Британський промоутер Френк Воррен зізнався, що його команда планувала організувати поєдинок між колишнім чемпіоном світу Даніелем Дюбуа (22 перемоги, 3 поразки, 21 нокаут) та тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36 перемог, 3 поразки, 24 нокаути).

"Бій Мейвезер – Тайсон буде дуже нудним": Логан Пол шокував заявою щодо виставкового поєдинку легенд боксу

Як інформує TalkSPORT, домовленості так і не вдалося реалізувати через травму британського боксера.

За словами Воррена, Дюбуа повернеться на ринг на початку 2026 року – у січні або лютому. Раніше новий радник боксера припускав, що відновлення може статися вже у грудні 2025-го, але ці плани відкладені.

Нещодавно Даніель підтвердив, що припинив співпрацю зі своїм наставником Доном Чарльзом. Боксер наголосив, що найближчим часом оголосить ім’я нового тренера.

Нагадаємо, у липні українець Олександр Усик нокаутував Дюбуа та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі (понад 90,72 кг). Усик став першим боксером після легендарного Мохаммеда Аллі, якому підкорився цей титул.

Канело – Кроуфорд: переможець мегафайту осені отримає спеціальний перстень