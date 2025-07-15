Даніель Дюбуа спробував спровокувати Олександра Усика під час традиційної дуелі поглядів.

Володар титулу IBF в надважкій вазі відзначився дивною поведінкою під час офіційних заходів перед боєм за участі Олександра Усика. Відео інциденту публікують в X.

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Український чемпіон та 27-річний британець взяли участь в дуелі поглядів. Усик традиційно демонстрував спокій та впевненість. Водночас Дюбуа несподівано почав кричати прямо в обличчя Олександру.

"І новий!" – кілька раз голосно повторив Даніель, маючи на увазі, що він забере чемпіонські титули в Усика.

Українець ніяк не реагував на провокації, відповів лише посмішкою та змусив британця першим відвести свій погляд.

Нагадаємо, що бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться вже 19 липня. В першому поєдинку, що відбувся в серпні 2023 року, українець переміг завдяки нокауту в дев'ятому раунді.

@dynamite_daniel_dubois goes OFF on @usykaa in their first fight week face off



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