Дюбуа крикнув в лице Усику під час дуелі поглядів – ВІДЕО провокації
Даніель Дюбуа спробував спровокувати Олександра Усика під час традиційної дуелі поглядів.
Володар титулу IBF в надважкій вазі відзначився дивною поведінкою під час офіційних заходів перед боєм за участі Олександра Усика. Відео інциденту публікують в X.
Дюбуа почав скиглити перед реваншем проти Усика: "Немає ажіотажу, на який я сподівався"
Український чемпіон та 27-річний британець взяли участь в дуелі поглядів. Усик традиційно демонстрував спокій та впевненість. Водночас Дюбуа несподівано почав кричати прямо в обличчя Олександру.
"І новий!" – кілька раз голосно повторив Даніель, маючи на увазі, що він забере чемпіонські титули в Усика.
Українець ніяк не реагував на провокації, відповів лише посмішкою та змусив британця першим відвести свій погляд.
Нагадаємо, що бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться вже 19 липня. В першому поєдинку, що відбувся в серпні 2023 року, українець переміг завдяки нокауту в дев'ятому раунді.