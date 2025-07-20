– Даніелю, це був твій день, щоб стати великим. Ти кинув виклик, мабуть, одному з найвидатніших надважковаговиків усіх часів. Це була не твоя ніч, але це був неймовірний виступ. Як би ти підсумував його для себе?

– Я мушу віддати йому належне за виступ. Я виклався на повну. Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь.

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– Без сумнівів, що ти ще повернешся. Ми вже бачили це раніше. Удар джебом був ключовим минулого разу. Цього разу джебів було недостатньо. Чи думав ти, що, можливо, міг би завдати їх більше або більше пробивати по корпусу, як радили тобі твої тренери?

– Я просто бився, повністю був у поєдинку. Просто намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо. Я повернуся. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив усе, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову, – сказав Дюбуа у коментарі в ринзі по завершенні бою.

Нагадаємо, обидві перемоги Усика нокаутом у хевівейті були проти Дюбуа. Вчора українець прибив британця в п'ятому раунді, а в серпні 2023-го на це знадобилося 9 раундів. Тоді Даніель встиг завдати Олександру нелегального удару нижче пояса і 2 роки скиглив, що рефері "вкрав його перемогу".

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