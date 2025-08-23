Норвезькі спортсмени Маріус Ліндвік та Йоганн Форфанг були звинувачені у порушенні Кодексу етики й правил FIS.

Ліндвік та Форфанг отримали дискваліфікацію на три місяці через маніпуляції з костюмами на чемпіонаті світу-2025, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS).

У серпні норвезьким спортсменам висунули звинувачення у порушенні Кодексу етики й правил FIS після скандалу на ЧС-2025. Тоді в мережі з'явилося відео, як тренер збірної Норвегії Маріус Бревіг робить певні дії з костюмами для стрибків з трампліна. Пізніше результати спортсменів анулювали, зокрема Маріуса Ліндвіка позбавили срібної медалі.

Подальше розслідування підтвердило протиправні дії стрибунів. Ліндвік та Форфанг погодилися з дискваліфікацією, крім того, вони виплатять 3000 швейцарських франків як відшкодування коштів за розслідування справи.

Керівництво Норвезького лижного союзу визнало факт маніпуляцій та відсторонило від роботи наставника збірної та його асистентів. Однак в організації заявили, що стрибуни не знали про порушення правил, таку саму версію висловили Ліндвік і Форфанг.

Після скандалу з костюмами, FIS внесла зміни у правила змагань. Тепер спортсмени мають отримувати чипований костюм від організації, а також віддаватимуть власні комплекти за 30 хвилин до початку змагань та впродовж 30 хвилин після них.

До слова, Маріус Ліндвік є олімпійським чемпіоном 2022 року, а Йоганн Форфанг вигравав золото Олімпіади у 2018 році.

