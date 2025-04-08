Дворазовий тріумфатор конкурсу данків оформив рекорд клубу НБА
Захисник Сакраменто Кінгс Зак ЛаВін встановив круте досягнення у матчі регулярної першості проти Детройт Пістонс.
Зак ЛаВін став першим гравцем Сакраменто, який набрав 35+ очок та закинув понад 5 трьохочкових у двох іграх поспіль, повідомляє НБА.
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Варто зазначити, що в ніч на 8 квітня у грі проти Детройта ЛаВін набрав 43 очки, при цьому закинувши аж 8 трьохочкових. А в минулій грі проти Клівленда, яка відбулась в ніч на 7 квітня, Зак записав до свого активу 37 балів та 7 трьохочкових.
Додамо, що Сакраменто наразі посідає 9 місце в Західній конференції, яке дає можливість позмагатись за путівку в плей-офф НБА у відбіркових матчах.
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