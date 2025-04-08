Зак ЛаВін став першим гравцем Сакраменто, який набрав 35+ очок та закинув понад 5 трьохочкових у двох іграх поспіль, повідомляє НБА.

НБА: Сакраменто здолав Детройт з трипл-даблом Сабоніса і 43 очками Лавіна, Маямі продовжив ганьбу Філадельфії

Варто зазначити, що в ніч на 8 квітня у грі проти Детройта ЛаВін набрав 43 очки, при цьому закинувши аж 8 трьохочкових. А в минулій грі проти Клівленда, яка відбулась в ніч на 7 квітня, Зак записав до свого активу 37 балів та 7 трьохочкових.

Додамо, що Сакраменто наразі посідає 9 місце в Західній конференції, яке дає можливість позмагатись за путівку в плей-офф НБА у відбіркових матчах.

Zach LaVine is the first Kings player to record 35+ points and 5+ threes in consecutive games.



Last night: 37 PTS, 7 3PM

Tonight: 43 PTS, 8 3PM https://t.co/S9XYL38vpb pic.twitter.com/93ANudMYcp — NBA.com/Stats (@nbastats) April 8, 2025

Дончіч знищив лідерів Західної Конференції НБА, пояснивши свою мотивацію результатом Ель Класіко – відео