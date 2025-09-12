21-річний американський атлет Еррійон Найтон, дворазовий призер ЧС у бігу на 200 метрів, отримав заборону на участь у будь-яких змаганнях терміном на 4 роки, повідомив Підрозділ доброчесності в легкоатлетичному спорті (AIU) з посиланням на рішення Спортивного арбітражного суду CAS.

Дворазова призерка чемпіонатів світу пропустить ЧС-2025 з легкої атлетики

AIU у серпні 2024 року подав позов до CAS через то, що Найтон брав участь в Олімпіаді-2024, де на 200-метрівці посів четверте місце. Він не мав права на це, адже з березня 2024 року мав позитивний допінг-тест на заборонений тренболон, але не був дискваліфікований.

Антидопінгове агентство США (USADA) тоді визнало Еррійона невинним. World Athletics і Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) подали апеляцію до CAS, оскарживши рішення USADA, вимагаючи дискваліфікувати Найтона та скасувати всі його результати з березня 2024 року. Позов щодо 4-річної дискваліфікації американця був схвалений.

Дискваліфікація Найтона розпочалася з 12 вересня цього року та буде тривати до липня 2028 року. Також будуть скасовані все результати атлета з 26 березня по 12 квітня 2024 року.

Олімпійську призерку Токіо-2020 дискваліфікували на 2,5 року – відомо, що сталося