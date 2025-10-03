Іспанський автогонщик Фернандо Алонсо з Астон Мартін впевнений, що ще зможе виступати у новому сезоні 2026 року.

"Не вмію передбачати майбутнє. Думаю, мені варто почекати до травня наступного року. Якщо новим болідом Астон Мартін буде приємно керувати та якщо я буду досягати хороших результатів, то тоді можливо все.

Ми в будь-якому разі все обговоримо з (власником Астон Мартін) Лоуренсом Строллом, щоб зрозуміти, що потрібно команді. Зараз інтереси команди стоять на першому місці, а мої – на другому. Мені більше нічого доводити, ганяючись по трасі", – цитує Алонсо Motorsport.

44-річний Алонсо виступає у Формулі-1 з 2001 року. Він є чемпіоном світу 2005 та 2006 років.

