Ямайська бігунка на 400 метрів з бар'єрами Рашелл Клейтон не зможе взяти участь на чемпіонаті світу цього року.

Клейтон не поїде до Токіо на чемпіонат світу-2025 з бігу з бар'єрами на 400 м, що підтвердив менеджер збірної Іан Форбс, повідомляє Jamaica Obesrver.

Магучіх могла змінити громадянство – відомо, хто пропонував великі гроші за це

Причиною стала травма, якої зазнала Рашелл ще у квітні. Через це вона не змагалась майже два місяці, а останній старт Клейтон датований 28 червня. Спортсменка знімалася із заключних етапів Діамантової ліги та залишилася поза фіналом престижної серії.

Зазначається, що Рашелл Клейтон замінить 25-річна Санік Вокер, яка посідає 30-те місце у світовому рейтингу дисципліни. Також у збірної Ямайки залишаються найрейтинговіша місцева бігунка Андреннетт Найт, яка є чемпіонкою етапу Діамантової ліги в Римі, а також чинна віце-чемпіонка світу в естафеті 4х400 м Шіанн Салмон.

"Коли над Києвом ракети літають, сон не береться": легенда українського волейболу дожив до 85 і згадує золото Олімпіади