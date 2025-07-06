Чебет стала ще однією спортсменкою, яка встановила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги у американському Юджині, пробігши 5000 метрів за 13 хвилин 58,06 секунди.

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Попереднє досягнення належало ефіопці Гудаф Тсегай, яка у вересні 2023 року пробігла таку ж дистанцію за 14 хвилин 00,21 секунди. "Коли я їхала сюди до Юджина, я налаштовувалася на встановлення світового рекорду. Я дуже щаслива", – лаконічно прокоментувала BBC свій рекорд Беатріс Чебет.

Нагадаємо, Беатріс Чебет на Олімпіаді у Парижі виграла золото на дистанції 5 км та 10 км, а у травні минулого року стала світовою рекордсменкою на дистанції 10000 метрів.

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