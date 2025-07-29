В горах Пакистану стався серйозний обвал, внаслідок якого постраждала чемпіонка Олімпійських ігор Лаура Дальмаєр, повідомляє Eurosport.

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31-річна німкеня перебувала там на відпочинку і зазнала значних ушкоджень після каменепаду. Хтось із супутників Дальмаєр зумів подати сигнал лиха і запросити евакуацію. Але через важкі умови в горах екс-біатлоністку досі не змогли доставити в безпечне місце. Рятувальна операція триває.

Додамо, що Лаура Дальмаєр здобула сім перемог на чемпіонатах світу та двічі здобувала золоті медалі Олімпійських ігор.

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