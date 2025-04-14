Адамс в інтерв'ю для The Sun зізналась, що завершила стосунки з моделлю Еллою Берг, які тривали близько 7 років, через те, що та продавала свої відверті світлини на OnlyFans. Варто додати, що пара виховувала дворічного сина, який народився внаслідок ЕКЗ (екстракорпорального запліднення – прим.).

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"Я завжди неймовірно підтримувала кар'єру Елли та її вибір, включаючи її роботу на OnlyFans. Вона приголомшлива жінка, і я захоплююсь її впевненістю та незалежністю. Однак, хоч би як я поважала те, що вона робить, я не можу заперечувати, що це вплинуло на наші стосунки.

Батьківство змінює твій погляд на багато речей, і мені довелося бути по-справжньому чесною із собою щодо своїх емоцій і того, що краще для нашої родини. Ми вперше обговорили ідею розлучення п'ять місяців тому, і дійшли рішення протягом деякого часу", – розповіла Адамс.

Нагадаємо, 42-річна Нікола Адамс здобула золото на Олімпіадах у Лондоні та Ріо. У 2016 році вона також стала чемпіонкою світу. Потім перейшла в професіонали, але провела лише шість поєдинків: 5 перемог (3 КО), 1 нічия. Адамс вимушено завершила кар'єру через розрив зіниці і погіршення зору.

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