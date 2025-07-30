Рятувальникам не вдалося допомогти біатлоністці Лаурі Дальмаєр після каменепаду в Каракорумі.

Німецька біатлоністка та альпіністка Лаура Дальмаєр трагічно загинула в Пакистані. Смерть спортсменки підтвердила прес-служба Олімпійських ігор з посиланням на менеджмент-компанію німкені.

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Пошуки Лаури після каменепаду тривали майже 3 доби через погіршені погодні умови. Дальмаєр змогла подати сигнал своїй партнерці Маріні Краусс, після чого зв'язок із нею надовго зник.

Сьогодні ж з Пакистану надійшла страшна звістка – смерть дворазової чемпіонки світу з біатлону офіційно підтвердили. 31-річна Дальмаєр не вижила після важких травм, спричинених обвалом.

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