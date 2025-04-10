Двох росіян викинули, фіаско минулорічного фіналіста, кривдник Джоковіча не зміг розвинути успіх: Мастерс в Монте-Карло
Відбулися усі 8 матчів чергового раунду Мастерса в Монте-Карло. Результати та звіт про них читайте у цій новині.
ATP 1000, Монте-Карло. Ґрунт. 1/8 фіналу
Джек Дрейпер – Алехандро Давідовіч Фокіна – 1:2 (3:6, 7:6, 4:6)
Андрєй Рубльов – Артур Філь – 0:2 (2:6, 3:6)
Алєксєй Попирін – Каспер Рууд – 2:1 (6:4, 3:6, 7:5)
Даніель Альтмайєр – Карлос Алькарас – 0:2 (3:6, 1:6)
Маттео Берреттіні – Лоренцо Музетті – 0:2 (3:6, 3:6)
Даніїл Мєдвєдєв – Алекс Де Мінор – 0:2 (2:6, 2:6)
Нуну Боржеш – Стефанос Ціціпас – 0:2 (1:6, 1:6)
Алехандро Табіло – Григор Дімітров – 1:2 (3:6, 6:3, 2:6)
День розпочався зі сенсації – Алехандро Давідовіч Фокіна дотиснув п'ятого сіяного Джека Дрейпера. Матч тривав майже три години.
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На щастя, турнір продовжиться без росіян. Останні представники країни-агресора програли свої матчі 0:2 і безславно покинули ґрунт Монте-Карло. Француз Філь вибив Рубльова та помстився за земляка Монфіса, а автралієць Де Мінор ще переконливіше здолав Мєдвєдєва.
Алєксєй Попирін має коріння з "боліт", однак народився у Австралії і виступає під прапором цієї країни. Він створив головну несподіванку сьогодні, вибивши минулорічного фіналіста Каспера Рууда. Норвежець змарнував два матчболи, "розклеївся" і пропустив Попиріна далі.
Карлос Алькарас спокійно роізбрався Даніелем Альтмайєром, віддавши німцю лише 4 гейми. У італійському дербі Лоренцо Музетті виявився сильнішим за Маттео Берреттіні – двічі по 6:3.
Стефанос Ціціпас підтверджує свій статус "володаря Монте-Карло", де він виграв минулого року, а загалом тричі в кар'єрі. Грек не залишив мокрого місця від Нуну Боржеша.
Алехандро Табіло вчора сенсаційно вибив Новака Джоковіча, а сьогодні знову був аутсайдером в протистоянні з Григором Дімітровим. Чилієць затягнув матч у три сети, однак все ж змушений вилітати.