Дарія Снігур та Анастасія Соболєва здобули перемоги у своїх матчах на змаганнях серії ITF W75.

ITF W75, Віторія-Гастейс (Іспанія), жінки, хард, 1/16 фіналу

Анета Лабуткова (Чехія, WTA №62) – Дарія Снігур (Україна, WTA №201) – 0:2 (3:6, 1:6)

ITF W75, Оломоуц (Чехія), жінки, ґрунт, 1/16 фіналу

Саміра Де Стефано (Італія, WTA №381) – Анастасія Соболєва (Україна, WTA №233) – 0:2 (3:6, 4:6)

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Дарія Снігур розправилась з Анетою Лабутковою в 1/16 фіналу іспанського турніру ITF W75 на харді. Матч тривав 1 годину 8 хвилин. У першому сеті українка впевнено перемогла представницю Чехії з рахунком 6:3, а в другому Лабуткова дивом врятувалась від бублика – Снігур поставила крапку в зустрічі з рахунком 6:1.

Наступною суперницею Дарії стане Еллі Шоппе (США, WTA №736).

Водночас Анастасія Соболєва також пробилася в 1/8 фіналу. Щоправда, вона виступала не на харді, а на ґрунті.

Перший сет Соболєва забрала на власну користь з рахунком 6:3. У другій партії італійка Саміра Де Стефано потужно стартувала і вела у рахунку 3:1, але не змогла реалізувати перевагу. В підсумку – перемога Соболєвої 6:4 з матч-пойнтом на подачі суперниці.

Далі Анастасію очікує гра проти Люсі Гавлічкової (Чехія, WTA №948).

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