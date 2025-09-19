Софія Голіченко та Артем Даренський, а також Марія Пінчук та Микита Погорєлов намагаються потрапити до Мілану.

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський посіли шосту позицію у короткій програмі серед спортивних парах на олімпійському кваліфікаційному турнірі Skate to Milano у Пекіні.

Українці отримали за свій виступ від суддів у 57,17 бала: 32,18 бала за техніку виконання та 24,99 – за постановку програми.

Довільна програма завершального кваліфікаційного старту на Олімпіаду-2026 у спортивних парах відбудеться у суботу, 20 вересня, початок – о 09:30 за Києвом. Голіченко та Даренський мають потрапити у топ-3, щоб вибороти ліцензію у Мілан-2026.

Українські фігуристи Марія Пінчук та Микита Погорєлов у танцях на льоду посіли 10-ту позицію у ритмічному танці.

Виступ українців судді оцінили у 62,11 бала: 35,12 бала за техніку виконання та 26,99 – за постановку.

У неділю, 21 вересня, о 05:00 за Києвом у танцях на льоду розпочнеться боротьба у довільному танці. Путівку на Ігри-2026 Пінчук та Погорєлову принесе лише фініш у топ-4.

