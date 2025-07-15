Марія Музичук у двох класичних партіях перемогла грузинку Беллу Хотенашвілі з Грузії. В 1/8 фіналу на українку чекає землячка Хотенашвілі – Нана Джазгнідзе.

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Юлія Осьмак здобула перемогу в першій грі та зіграла внічию у другій партії. У наступному колі Юлія зустрінеться з екс-чемпіонкою світу та переможницею Турніру претенденток 2024 Тань Чжуньї.

Анна Музичук, яка посідає четвертий рядок у світовому рейтингу шахісток, несподівано швидко вибула зі змагань. Титулована українка виграла стартову партію тай-брейку у Сонг Юйсінь, однак потім зазнала двох поразок поспіль та не змогла відігратись.

Додамо, що дві найкращі шахістки Кубка світу отримають путівку на Турнір претенденток, який визначатиме суперницю Цзюй Венцзюнь у матчі за чемпіонство світу.

Музичук потрапила до четвірки найкращих шахісток світу