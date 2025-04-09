Юлія Стародубцева та Вероніка Подрез дуже швидко завершили свої виступи на ґрунтовому ITF W100 в іспанській Сарагосі.

ITF W100, Сарагоса, ґрунт, 1/16 фіналу

Вероніка Подрез – Олівія Гадецкі – 1:2 (7:5, 1:6, 1:6)

Каролін Вернер – Юлія Стародубцева – 2:0 (6:2, 6:4)

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18-річна Вероніка Подрез вперше виступала на турнірі ITF W100 і навіть змогла вирвати перший сет у Олівії Гадецкі, яка була другою сіяною змагань. Втім, надалі австралійка не залишила суперниці жодних шансів на перемогу – двічі по 6:1.

У протистоянні Каролін Вернер та Юлії Стародубцевої фавориткою вже була українка з третім номером посіву. Сталася неприємна сенсація – німкеня закрила матч за два сети і півтори години. Далі в Сарагосі без представниць України.