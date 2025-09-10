Дві українки вибороли медаль ЧЄ U-23 з академічного веслування – єдина нагорода для України
12:54 - Читати іншою мовою
Анастасія Козир та Ксенія Зінченко піднялися на подіум чемпіонату Європи.
Українки Анастасія Козир та Ксенія Зінченко фінішували третіми у фіналі змагань жіночих парних двійок легкої ваги та вибороли бронзову медаль.
Українка Бабак виборола дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з каное-марафону
Результат Козир та Зінченко, яких тренує Дмитро Меснянкін, став найкращим в збірній України на європейській першості, що відбулась у Рачице (Чехія).
Представники України виступали у восьми видах змагань.
Легендарна українська каноїстка отримала престижне визнання від НОК
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter