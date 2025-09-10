Анастасія Козир та Ксенія Зінченко піднялися на подіум чемпіонату Європи.

Українки Анастасія Козир та Ксенія Зінченко фінішували третіми у фіналі змагань жіночих парних двійок легкої ваги та вибороли бронзову медаль.

Результат Козир та Зінченко, яких тренує Дмитро Меснянкін, став найкращим в збірній України на європейській першості, що відбулась у Рачице (Чехія).

Представники України виступали у восьми видах змагань.

