Дарина Іванова та Аліна Мартинюк здобули бронзові нагороди Всесвітніх ігор-2025 у Ченду.

Іванова стала третьою у ваговій категорії до 52 кг в стилі К1. У "бронзовому" фіналі українська спортсменка перемогла представницю Туреччини Фейзанур Азізоглу – 3:0.

Також третє місце на престижних змаганнях в Ченду посіла українка Аліна Мартинюк. У поєдинку за третє місце Аліна здолала індонезійку Сусанті Ндапатака – 3:0. Українка виступала у ваговій категорії до 60 кг.

Додамо, що Гліб Мазур та Роман Щербатюк вийшли до фіналів змагань з кікбоксингу, які пройдуть сьогодні, 14 серпня. Таким чином, Україна гарантовано виграє ще дві медалі на Всесвітніх іграх.

