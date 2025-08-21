Ярослава Магучіх і Юлія Левченко потрапили до зіркової команди.

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко вибороли путівки у фінал Діамантової ліги 2025 серед стрибунок у висоту, повідомляє офіційний сайт турніру.

Магучіх достроково завершила змагання Діамантової ліги в Лозанні – українка не підкорила жодної планки

Магучіх за підсумками 13 етапів змагань набрала 35 залікових балів та посіла третє місце у загальному заліку. Ярослава була переможницею стартів у Сямені й Шанхаї.

Левченко, набравши 18 пунктів, посіла шосте місце. Представницю Польщі Марію Жодзік, яка стала сьомою та у фінал не потрапила, Юлія випередила на чотири очки. Найкращий результат Левченко у сезоні-2025 – четверті місця у Сямені, Шанхаї й Стокгольмі.

У фіналі Діамантової ліги-2025 суперницями Магучіх та Левченко будуть австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, переможниця етапу в Лондоні Морган Лейк і німкеня Крістіна Гонзель, яка стала однією з трьох стрибунок, що вибороли "золото" в Лозанні – на завершальному етапі регулярного сезону.

Рейтинг стрибунок у висоту за підсумками етапів Діамантової ліги-2025

Фінал сезону-2025 Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту відбудеться у швейцарському Цюриху 27 серпня – перший змагальний день.

Російська легкоатлетка образилася на Магучіх: "І ця людина є обличчям нашого спорту?"