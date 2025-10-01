Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон пригадав свої враження від спарингів з Олександром Усиком під час зйомок фільму "Незламний".

"Вперше, коли ми зчепилися, і я відчув його силу, я усвідомив: це небезпечна людина. Зовнішність Усика може бути оманливою, але коли він на рингу, обман стає реальністю.

Ти одразу відчуваєш силу в його ногах. Потім ми почали спаринг, відпрацьовували джеби, і він виявився неймовірно швидким. Я тільки й думав, що якщо один із цих ударів пройде – я опинюся в лікарні", – наводить слова Двейна Джонсона talkSport.

Нагадаємо, фільм "Незламний" розповідає історію легендарного американського бійця ММА Марка Керра – абсолютного чемпіона UFC. Головного героя зіграв Двейн Джонсон. Усик же зіграв суперника Керра – відомого українського спортсмена Ігоря Вовчанчина, який свого часу був одним із найнебезпечніших бійців світу. Світова прем'єра фільму запланована на 3 жовтня, а в Україні стрічка вийде у прокат 10 жовтня.

