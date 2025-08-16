ITF М15, Бельсько-Бяла (Польща), ґрунт, 1/2 фіналу

В'ячеслав Белінський (Україна, АТР № 436) – Алек Беклі (ПАР, АТР № 538) – 6:4, 6:1

Владислав Орлов (Україна, АТР № 572) – Петер Файте (Угорщина, АТР № 518) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:7 (4:7)

Людмила Кіченок вилетіла за крок від фіналу парного розряду турніру в Цинциннаті

21-річний Белінський, маючи перший номер посіву, впевнено вийшов до фіналу, перегравши представника ПАР Алека Беклі, у якого був третій номер посіву.

Белінський вчотирнадцяте у кар'єрі зіграє у фіналі турніру ITF в одиночному розряді (шостий раз – у 2025 році) та буде боротися за свій дев’ятий титул (четвертий – цього сезону).

Суперником В'ячеслава Белінського мав стати українець Владислав Орлов. Він у другому півфіналі отримав всі передумови для перемоги над другим сіяним Петером Файте з Угорщини, але розчарував. Орлов у вирішальному сеті вів у рахунку 4:1, але втратив перевагу та на тай-брейку зазнав поразки 4:7.

В суботу, 16 серпня, на Орлова у Бельско-Бяла чекає фінальна зустріч у парному розряді, де він грає разом із польським тенісистом Якубом Єнджейчаком.

Соболєва повідомила приємну новину щодо своєї участі в US Open-2025: "Калькулятори можна поки відкласти"