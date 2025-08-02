Олексій Середа і Марк Гриценко продовжують у Сингапурі боротьбу за медалі.

Українські стрибуни з трампліна успішно пройшли перший етап кваліфікації, де виступали одразу 48 спортсменів.

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19-річний Середа із сумою 447,35 бала посів сьоме місце, а 15-річний Гриценко розташувався на 12-й позиції проміжного протоколу (418,30 балів).

У неділю, 3 серпня, о 05:00 за київським часом почнеться півфінал чемпіонату світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Того ж дня о 12:30 за Києвом має стартувати фінал.

Середа та Гриценко фінішували у топ-5 на чемпіонаті світу зі стрибків у воду – медаль була близько