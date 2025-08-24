В’ячеслав Белінський та Владислав Орлов зіграли у фінальних зустрічах турнірів ITF у Мариборі та Кракові. Результати та звіти про матчі – у цій новині "Футбол 24+".

ITF M25, Марибор (Словенія), ґрунт, фінал

Шон Кюнен (Франція, АТР № 604) – В’ячеслав Белінський (Україна, АТР № 442) – 1:6, 6:2, 6:0

ITF M15, Краків (Польща), ґрунт, фінал

Кароль Філар (Польща, № 1038) – Владислав Орлов (Україна, № 555) – 7:6 (11:9), 6:4

21-річний В’ячеслав Белінський, маючи другий номер посіву, був фаворитом вирішальної зустрічі проти француза Шона Кюнена на турнірі IFC M25 у словенському Мариборі. Втім, українець провів дуже неоднозначний поєдинок та зазнав поразки.

Впевнено вигравши перший сет, Белінський потім майже на очах втратив впевненість – у другому сеті він зміг взяти лише два гейми, а у вирішальному й зовсім поступився під нуль.

Нагадаємо, що минулого вікенду В’ячеслав Белінський здобув трофей на турнірі у Бельсько-Бяла (Польща), розбивши у фіналі вщент суперника з Угорщини Петера Файта – 6:2, 6:1.

30-річний українець Владислав Орлов вважався фаворитом фіналу на турніру серії ITF M15 у Кракові (Польща), але сенсаційно програв місцевому тенісисту Каролю Філару, який посідає аж 1038-ме місце у світовому рейтингу.

Орлов, маючи третій номер посіву, поступився на тай-брейку у першій партії. В другому сеті він спробував загальний рахунок вирівняти, але Філар вже був нестримним та став переможцем домашнього турніру.

