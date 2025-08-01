Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, висловився про силу Олександра Усика та порівняв його з іншими видатними боксерами.

"Справжня спадщина формується лише з часом, але вже зараз ми можемо казати про Усика як про одного з найвидатніших боксерів.

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Я розумію, що це лише уявно, але який був би бій Мухаммеда Алі з Усиком! Два геніальних боксери.

Вважаю, що Олександр переміг би Майка Тайсона, Ларрі Холмса. Джо Фрейзер? Теж можливо. Що найбільше вражає – Усик не такий вже і великий за габаритами", – сказав Хірн у коментарі Fight Hub TV.

Нагадаємо, 19 липня Усик вдруге нокаутував британця Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

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