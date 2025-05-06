Останні негативні результати Ред Булл на Гран-прі в Бахрейні, Саудівській Аравії та Маямі змусили задуматись пілота австрійської команди над своїм майбутнім.

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Проте радник Ред Булл Гельмут Марко змінив свою думку щодо можливості прощання 27-річного нідерландця з командою.

"Раніше я говорив, що дуже стурбований можливим відходом Макса, але моє занепокоєння вже знизилося. Ферстаппен відданий команді та навіть заявляв про вірність Ред Буллу публічно. Підтвердження його словам я спостерігаю прямо зараз.

Він повністю зосереджений на роботі в нашій команді й досягнені спільної мети. Ось чому я вважаю, що він зараз навіть не думає про відхід. Навпаки, я переконаний, що Ферстаппен виступатиме за Ред Булл і у 2026 році", – цитує Марко RacingNews365.

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