"Дуже поважаю Ломаченка": Хегай назвав топ-5 найкращих боксерів сучасності – відоме місце Усика
Український боксер напівлегкої вагової категорії Арнольд Хегай (22-2-1, 14 КО) поділився думками щодо еліти свого виду спорту.
– Топ-5 боксерів незалежно від вагової категорії за вашою версією.
– Перший – Олександр Усик. Він зробив нереальні речі, ставши абсолютом у двох вагових категоріях. До того ж він побив найсильніших хлопців, які там були.
Зірковий український боксер виправдався за бої на Росії: "Ніхто мені нічого пред'явити не може"
Другий – Теренс Кроуфорд. Також ставав абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Цей хлопець завжди у гарній формі та переміг достроково багатьох сильних боксерів. Він мало говорить та багато тренується. Зразковий сім’янин.
Третій – Василь Ломаченко. Взагалі вважаю, що він – один з найсильніших та гідний перебувати навіть на першому місці. Він був ледве не першим після братів Кличків, хто гучно заявив про український бокс закордоном, коли засвітився у США. Дуже його поважаю.
Таке враження, що щось в нього йде не так. Він важко працює та завжди перебуває у хорошій формі, приймає будь-які бої. Як на мене, багато разів йому просто не пощастило.
Четвертий – Наоя Іноуе. Це один з найнебезпечніших хлопців. В нього дуже сильний удар, що нокаутує.
П’ятий – Канело Альварес. Мені подобається його стиль боксу та те, що він дуже довго тримається на високому рівні, вже років 10-12. Канело вигравав пояси у багатьох вагових категоріях, – резюмував Хегай в інтерв'ю Sport-express.ua.
Усик потрапив у топ-10 найбагатших боксерів світу – в компанії жертва, легенди і блогер, який бив Тайсона