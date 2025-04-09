– Топ-5 боксерів незалежно від вагової категорії за вашою версією.

– Перший – Олександр Усик. Він зробив нереальні речі, ставши абсолютом у двох вагових категоріях. До того ж він побив найсильніших хлопців, які там були.

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Другий – Теренс Кроуфорд. Також ставав абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Цей хлопець завжди у гарній формі та переміг достроково багатьох сильних боксерів. Він мало говорить та багато тренується. Зразковий сім’янин.

Третій – Василь Ломаченко. Взагалі вважаю, що він – один з найсильніших та гідний перебувати навіть на першому місці. Він був ледве не першим після братів Кличків, хто гучно заявив про український бокс закордоном, коли засвітився у США. Дуже його поважаю.

Таке враження, що щось в нього йде не так. Він важко працює та завжди перебуває у хорошій формі, приймає будь-які бої. Як на мене, багато разів йому просто не пощастило.

Четвертий – Наоя Іноуе. Це один з найнебезпечніших хлопців. В нього дуже сильний удар, що нокаутує.

П’ятий – Канело Альварес. Мені подобається його стиль боксу та те, що він дуже довго тримається на високому рівні, вже років 10-12. Канело вигравав пояси у багатьох вагових категоріях, – резюмував Хегай в інтерв'ю Sport-express.ua.

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